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Главного военного прокурора Украины уволили

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. Об этом со ссылкой на указ сообщило издание «Украинская правда».

Согласно документу, Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ.

Отмечается, что Матиос будет направлен в министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы, сообщает «Газета.Ру».

Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны. До последнего времени он занимал должность заместителя главы офиса президента Украины.

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