Главного военного прокурора Украины уволили

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. Об этом со ссылкой на указ сообщило издание «Украинская правда».

Согласно документу, Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ.

Отмечается, что Матиос будет направлен в министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы, сообщает «Газета.Ру».

Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны. До последнего времени он занимал должность заместителя главы офиса президента Украины.