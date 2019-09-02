Заболеваемость педикулезом выросла в Якутии

Врачи в Якутии стали чаще регистрировать педикулез. Паразитарное выявили у 316 человек.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости вырос по сравнению с 2018 годом на 16,6%. Среди детей до 17 лет выявлено 220 случаев педикулеза. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Специалисты указывают, что профилактика заболевания особенно актуальна при формировании детских коллективов в начале учебного года. Жителям Якутии рекомендуют избегать контакта с зараженными людьми, а также соблюдать правила личной гигиены, в том числе ежедневно расчесывать волосы, регулярно менять постельное белье.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в России на 7% выросла заболеваемость гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).