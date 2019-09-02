Рабочую группу по охране лесов создали в Омской области

В Омской области появилась мобильная рабочая группа, которая будет вести борьбу с «черными лесорубами». Приказ о ее создании подписали руководители региональных управлений МВД России, МЧС, УФСБ, следкома, прокуратуры и лесного хозяйства.

В список задач межведомственного подразделения включены: пресечение незаконной вырубки деревьев, уничтожения и повреждения лесов во время пожаров, усиление координации деятельности правоохранительной службы, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Мобильная группа будет выезжать на место происшествия и проводить масштабную проверку, а также анализировать нарушения.

На минувшей неделе в Хабаровском крае вынесен приговор в отношении группы лиц, осуществившей значительную вырубку леса. Ущерб от деятельности лесорубов превысил 22 млн рублей. У четверых подсудимых была изъята специализированная техника, в том числе кран, трактор и лесовоз.