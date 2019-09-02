Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Иркутске

Водитель мотоцикла получил смертельные травмы при столкновении с грузовиком в Иркутске. Транспортное средство выехало на встречную полосу.

Авария произошла на объездной дороге, которая ведет от Мельниковского рынка в направлении Масложиркомбината. По предварительным данным, водитель мотоцикла превысил скорость и допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство столкнулось с грузовиком ISUZU. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

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