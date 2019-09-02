Двор на 13 домов благоустроят в Башкирии

В Белебеевском районе Республики Башкортостан в этом году благоустроят двор, который относится к 13 многоквартирным домам. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ.

Работы пройдут в поселке Приютово в рамках программы «Башкирские дворики». На эти цели направили 13 млн рублей. В программу благоустройства также вошли шесть дворов и 30 многоквартирных домов района, пишет ИА «Башинформ».

В поселке продолжается обновление Парка Славы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь отремонтируют мемориальный комплекс, входную группу, систему освещения и заасфальтируют дорожки. Стоимость работ составит 6,7 млн рублей.

В рамках нацпроекта в районе планируют благоустроить три парка, два сквера, два детских городка и тропу здоровья.