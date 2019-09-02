Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю осени

В первую неделю осени в Москве сохранится летнее тепло с температурой воздуха до +25 градусов. Об этом 2 сентября агентству городских новостей «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, температурный режим на начавшейся неделе в столице будет августовский. В первые дни ожидается температура воздуха днем до +23…+25 градусов, ночью — до +12…+13 градусов. К середине недели в город придет атмосферный фронт с запада, который принесет кратковременные дожди и, возможно, грозы, пишет «Ридус».

К четвергу, 5 сентября, похолодает до +20 градусов, но в целом температура останется выше климатической нормы. К концу недели воздух в городе вновь прогреется до +25 градусов.

Как отмечает РИАМО, в течение всей рабочей недели фон атмосферного давления в центральной России сохранится высокий. Вместе с тем смена антициклонов приведет к увеличению облачности.

Ранее 2 сентября сообщалось, что температура на большей части планеты поднимется осенью выше нормы.