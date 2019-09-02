Москва призвала «гуманитарщиков» ООН рассказать о последствиях ударов США

В Министерстве иностранных дел России понадеялись, что гуманитарные организации ООН проинформируют членов СБ организации о последствиях воздушных ударов США в сирийском Идлибе. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное российским ведомством в связи с воздушным ударом Вашингтона в зоне деэскалации.

МИД рассчитывает, что гуманитарные организации ООН при подготовке докладов учтут последствия операции Штатов в Идлибе и оповестят членов Совета Безопасности о ее последствиях для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Кроме того, в ведомстве высказались насчет необходимости проверки операции на предмет соответствия международному гуманитарному праву.

Представители МИДа подчеркнули, что непоследовательные действия США не могут не вызывать обеспокоенности.

«С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы», — заявили в пресс-службе.

«Возникает вопрос: чем американские бомбы «лучше» российских и почему террористические цели США более «законны», чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?» — добавили в МИДе.

Ранее в этот же день Госдеп США назвал операцию в Идлибе целенаправленным и точным ответом террористам.

1 сентября российские военные заявили, что США нанесли удар в зоне деэскалации в Идлибе, есть многочисленные жертвы и разрушения. Вместе с тем отмечалось, что сирийские войска продолжают сохранять мораторий на ведение боевых действий в регионе.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.