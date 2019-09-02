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Водитель ритуальной службы погиб в ДТП в Приморском крае

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Автомобиль ритуальной службы попал в ДТП с участием грузовика в Приморском крае. Водитель автомобиля погиб на месте.

Авария произошла на федеральной трассе рядом с Уссурийском. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Mazda, перевозивший гроб и похоронную атрибутику, выехал на полосу встречного движения в районе поворота на Алексеевку и совершил столкновение с грузовиком. Водитель микроавтобуса скончался на месте, сообщает ИА UssurMedia.

Пассажир грузовика получил травму ноги, ему оказана медицинская помощь.

В ГИБДД уточнили, что стаж вождения у погибшего составлял четыре месяца. По факту ДТП проводится проверка.

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