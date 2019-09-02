Иностранцы сели за парты ярославской школы

Ярославская школа № 80 уже четверть века принимает иностранных студентов. В этом году среди 10-классников новенькие — из Италии, Словакии, Германии и Таиланда. Всего по программе культурного обмена в Ярославле побывали 25 старшеклассников. Длительность учебы в России будет зависеть от пожеланий самих учеников.