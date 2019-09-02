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Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть процедуру выплаты пенсий. В частности, предлагается повысить пороговую сумму пенсионных накоплений, и если они будут меньше этой суммы, пенсионер будет получать всю накопленную сумму единовременно, а не ежемесячно.

Как сообщает РБК в понедельник, 2 сентября, эту инициативу разослали в заинтересованные ведомства для обсуждения. В случае реализации предложения в стране возрастет доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную часть в виде единовременной выплаты.

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Сегодня пенсии выплачиваются единовременно только в том случае, если рассчитанная для них накопительная часть на день назначения составляет менее 5% от суммы общей пенсии. Если сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. Для назначения такой пенсии россиянину необходимо иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений.

ПФР предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума, составляющего 8846 рублей на 2019 год.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России, позиция ведомства по поводу этой инициативы еще не сформирована. Решение по ней будет приниматься исходя из интересов граждан, заверил представитель министерства.

Также предложение изучают в Центробанке, Минфине, Минэкономразвития и профильных ассоциациях.

1 сентября Минтруд назвал число работающих пенсионеров. Выяснилось, что в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста. За последние пять лет доля людей пенсионного возраста в общей численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%.

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