Досуговый центр капитально отремонтировали в Тверской области

В селе Ведное Рамешковского района Тверской области завершили капитальный ремонт Досугового центра. Работы проведены по Программе поддержки местных инициатив.

Стоимость ремонта составила 644 тыс. рублей, из которых 454 тыс. предоставлены бюджетом области в виден субсидии, 130 тыс. рублей — из местного бюджета и 27 тыс. рублей из внебюджетных источников. Вклад местных жителей составил 32,4 тыс. рублей, пишут «Тверские ведомости».

После ремонта в Досуговом центре создадут музейный уголок и организуют новые кружки для детей.

В рамках Программы поддержки местных инициатив в Ведном также обустроили детскую площадку и приобрели оборудование для спецтехники.