Переключая каналы: звезды мирового кино на Венецианском фестивале

76-й Венецианский международный кинофестиваль, начавший свою работу 28 августа, в самом разгаре. Уже прошло торжественное открытие, но каждая фестивальная премьера собирает фоторепортеров к красной дорожке, по которой шествуют звезды — например, Моника Беллуччи, посетившая 31 августа специальный внеконкурсный показ нового фильма Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором сыграла главную роль. Самые интересные моменты жизни фестиваля — в фотогалерее «Известий»