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Переключая каналы: звезды мирового кино на Венецианском фестивале

Ярмарка искусства и тщеславия на острове Лидо
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/WireImage/Elisabetta A. Villa
76-й Венецианский международный кинофестиваль, начавший свою работу 28 августа, в самом разгаре. Уже прошло торжественное открытие, но каждая фестивальная премьера собирает фоторепортеров к красной дорожке, по которой шествуют звезды — например, Моника Беллуччи, посетившая 31 августа специальный внеконкурсный показ нового фильма Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором сыграла главную роль. Самые интересные моменты жизни фестиваля — в фотогалерее «Известий»
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/Franco Origlia
Режиссер Паоло Соррентино представил на фестивале свой новый телесериал «Новый папа», продолжение прогремевшего в 2016 году «Молодого папы» о жизни вымышленного римского понтифика Пия XIII
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/Theo Wargo
Открытие фестиваля, как и всегда, собрало и множество далеких от кинематографа знаменитостей, щеголявших в нарядах от известных дизайнеров. Вот, к примеру, южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол в платье Etro
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Венецианский кинофестиваль
Фото: REUTERS/Yara Nardi
Режиссер Бенедикт Эндрюс и актеры Кристен Стюарт и Джек O’Коннелл представили байопик «Сиберг», посвященный жизни звезды фильмов Годара и Шаброля Джин Сиберг
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/Tristan Fewings
Лив Тайлер направляется на премьеру участвующего в основном конкурсе фантастического триллера «К звездам», в котором сыграла роль второго плана
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/Jacopo Raule
Скарлетт Йоханссон в платье Celine на премьерном показе отобранной в основной конкурс «Брачной истории» американца Ноа Баумбаха
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio
Брэд Питт, сыгравший главную роль в фильме «К звездам»
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/WireImage/Elisabetta A. Villa
Пенелопа Круз готовится представить публике франко-бразильскую картину «Осиная сеть» (основной конкурс)
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Вечно молодая Катрин Денев выбрала для церемонии открытия экстравагантный наряд от Jean Paul Gaultier
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Венецианский кинофестиваль
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Джуд Лоу вновь сыграл папу Пия XIII в продолжении телесериала Паоло Соррентино о ватиканских интригах
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/WireImage/Stefania D'Alessandro
Звезда французского кино Жюльетт Бинош пришла на открывавший фестиваль показ фильма «Правда» японского режиссера Хирокадзу Корээда в откровенном платье Armani Privé
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Венецианский кинофестиваль
Фото: REUTERS/Yara Nardi
К удивлению многих, для основного конкурса был отобран и «Джокер» Тодда Филлипса, рассказывающий о приключениях одноименного комиксового злодея. Главные роли сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро, а Кейт Бланшетт просто пришла посмотреть
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Венецианский кинофестиваль
Фото: Getty Images/Ernesto Ruscio
Великая Мерил Стрип приветствует зрителей перед премьерой сатирического триллера Стивена Содерберга «Прачечная»
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