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Музейно-образовательный комплекс появится в Магнитогорске

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В Магнитогорске Челябинской области решили создать музейно-образовательный комплекс. Концепцию подготовят до конца года, пояснил агентству глава проекта по развитию городской среды ММК «Притяжение» Максим Ясько. На территории комплекса будет музейно-образовательный центр и тематический парк с выставкой под открытым небом, отмечает ИА «Ура.ру».

Разработчиков нового объекта консультировал замдиректора по цифровому развитию московского Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Владимир Определенов. Проект «Притяжение» предусматривает многоцелевое использование почти 400 га земли, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату.

Ранее в городе Куса Челябинской области были обнаружены фрагменты статуи Иосифа Сталина, после чего общественная организация предложила создать подводный музей вождя. Предполагается, что объект будет популярным у дайверов. Сейчас памятник находится на территории частного приусадебного участка.

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