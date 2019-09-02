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Программу реконструкции объектов культурного наследия составят в Приморье

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Власти Приморского края намерены разработать программу реконструкции объектов культурного наследия. Она будет рассчитана минимум на пять лет.

В региона насчитывается более 1,5 тыс. объектов культурного наследия. 525 из них имеют федеральное значение. В течение последних лет реконструкция проводилась у памятника героям боев у озера Хасан в Краскино, во дворце культуры Угольщиков в Артеме. Кроме того, отреставрирован особняк Лангелитье и тоннель имени Сталина во Владивостоке.

По словам первого вице-губернатора Веры Щербиной, финансирования не хватает на приведение в порядок объектов муниципального и краевого уровня. Государственные средства выделяются исключительно на объекты федеральной собственности, пишет Vostokmedia. В связи с этим Щербина предлагает разработать программу реконструкции объектов культурного наследия в рамках программы «Развитие культуры Приморского края на 2013–2021 годы».

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