Фестиваль циркового искусства пройдет в Москве

В Москве пройдет фестиваль циркового искусства с 14 по 16 сентября. Об этом 2 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Мероприятие будет приурочено к 100-летию со дня присвоения циркам государственного статуса. В рамках фестиваля на столичных бульварах 14 и 15 сентября свои лучшие номера покажут артисты разных жанров: жонглеры, акробаты, мимы, воздушные гимнасты и мастера клоунады. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить мастерские по гриму и встретиться с артистами.

Как отметил и. о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин, советская и российская цирковые школы являются одними из лучших в мире, где поддерживаются «высокие стандарты профессии», пишет «Москва 24».

16 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет юбилейное гала-шоу, участие в котором примут зарубежные и российские артисты, а также звезды шоу-бизнеса, передает RNS.

Также праздничные мероприятия пройдут в Петербурге, Воронеже, Сочи, Кисловодске и других городах России.

Декрет Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела», подписанный 26 августа 1919 года, присвоил циркам государственный статус.

27 августа сообщалось, что в Москве пройдет фестиваль исторических садов.