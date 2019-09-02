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Фестиваль циркового искусства пройдет в Москве

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В Москве пройдет фестиваль циркового искусства с 14 по 16 сентября. Об этом 2 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

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Мероприятие будет приурочено к 100-летию со дня присвоения циркам государственного статуса. В рамках фестиваля на столичных бульварах 14 и 15 сентября свои лучшие номера покажут артисты разных жанров: жонглеры, акробаты, мимы, воздушные гимнасты и мастера клоунады. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить мастерские по гриму и встретиться с артистами.

Как отметил и. о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин, советская и российская цирковые школы являются одними из лучших в мире, где поддерживаются «высокие стандарты профессии», пишет «Москва 24».

16 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет юбилейное гала-шоу, участие в котором примут зарубежные и российские артисты, а также звезды шоу-бизнеса, передает RNS.

Также праздничные мероприятия пройдут в Петербурге, Воронеже, Сочи, Кисловодске и других городах России.

Декрет Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела», подписанный 26 августа 1919 года, присвоил циркам государственный статус.

27 августа сообщалось, что в Москве пройдет фестиваль исторических садов.

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