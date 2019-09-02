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Торговца мебелью в Волгограде наказали за комод

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В Волгограде региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало ООО «Управляющий хозяйством МТ», которое занимается продажей мебели. Компания должна выплатить 10 тыс. рублей покупателю, которому не понравился купленный у нее комод.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», мужчина приобрел комод в мебельном магазине, но через четыре дня решил его заменить, поскольку мебель не подошла ему по дизайну. Однако продавец отказался менять комод, сославшись на постановление правительства.

Во время проверки, которую проводил Роспотребнадзор, выяснилось, что в компании трактовали нормы неправильно. А покупатель имел право обменять товар на другой аналогичного качества.

Теперь ООО должно не только выплатить штраф, но и предоставить покупателю новый комод, который больше подходит ему по внешнему виду.

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