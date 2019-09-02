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Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Дзержинске

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В Дзержинске (Нижегородская область) произошел пожар в жилом многоквартирном доме на улице Попова. Погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие спасатели эвакуировали 18 жильцов, в том числе четверо детей. В горящей квартире было обнаружено тело женщины 1951 года рождения без признаков жизни, пишет ИА «НьюсНН».

Общая площадь возгорания составила 8 кв. м. Огнем повредило внутреннюю отделку квартиры и домашнее имущество.

В тушении были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники. Причиной возгорания называют неосторожность при курении.

Ночью 22 августа в Саратове мужчина поджег деревянный дом со своей семьей. Его жена и отец погибли.

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