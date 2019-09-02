Курская область присоединится к всероссийскому IT-диктанту

Курская область будет участвовать во всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «IT-диктант». Она пройдет 13 сентября 2019 года. Мероприятие приурочат к Дню программиста в России.

Как уточняет «Курская правда», IT-диктант – это тестовые задания разного уровня сложности. Проверяются знания от основ работы с компьютерной техникой до навыков в таких областях, как блокчейн и интернет вещей.

Доступ к заданиям откроют 13 сентября, он будет доступен для прохождения онлайн весь день. Участникам выдадут именные сертификаты. Тем, кто набрал максимальное количество баллов, положены подарки.

Праздник День программиста, к которому приурочено мероприятие «IT-диктант», отмечается ежегодно в 256-й день года. Это символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.