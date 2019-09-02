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В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил РБК со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо.

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Документ содержит предложения ПФР и разослан Минтрудом в профильные ведомства для обсуждения, отмечает издание. В настоящее время выходящие на пенсию россияне получают все накопления единовременно, если их рассчитанная накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии.

Если сумма выше 5%, то гражданину назначают накопительную пенсию. По расчетам экспертов, для ее назначения требуется иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений.

В ПФР предложили назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера в текущем году — 8846 рублей, пишет «Газета.Ру».

Если инициатива ПФР будет поддержана, то доля пенсионеров, получающих накопительную часть в виде единовременной выплаты, возрастет.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. При этом пересчет доплат будет проводиться, после того как пенсию доведут до уровня МРОТ, если она от него отстает.

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