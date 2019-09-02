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Два парка реконструируют в Уфе

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В Уфе реконструируют парк «Первомайский» и обновят сквер «Дубки». Чиновники во главе с врио главы Башкирии Радием Хабировым посетили реконструируемые парки башкирской столицы 1 сентября.

В «Первомайском» на первом этапе работ планируют расчистить и углубить пруд. На прилегающей территории обустроят велодорожки и тротуары, проведут освещение, построят амфитеатр и концертную площадку, пишет «МедиаКорСеть».

На втором этапе сформируют спортивно-развлекательную зону, которая включает скейт-парк, карусели, батутные площадки, хоккейную коробку и другие объекты. Ближе к отделу загса появится Аллея Молодоженов.

В «Дубках» создадут прогулочную зону с мощеными тропинками, местом для питания, скамейками и другими малыми архитектурными формами. Также здесь готовится к открытию фонтан «Танцующие журавли».

По словам Радия Хабирова, этими объектами будет задан стандарт современного парка, который распространят по всей республике.

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