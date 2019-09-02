Долгострой в центре Тобольска обещают сдать до конца сентября

Прокуратура Тюменской области взяла под контроль завершение работ на долгострое в Центральном районе Тобольска. Жилой многоквартирный дом на улице Ремезова введут в эксплуатацию до конца сентября.

Состоялся осмотр строительной площадки, передает портал «Наш город». Поводом для инспекции стали решения межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья.

Как стало известно 21 августа, на пересечении улиц Герцена и Камышинской в Тюмени планируется снести элитный долгострой. Представители администрации города занимаются поисками подрядчика, который разработает план демонтажа. Из городской казны на эти цели выделен 1 млн рублей