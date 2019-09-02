Огромную шахматную доску сделали в школе в Челябинской области

В школе Нагайбагского района Челябинской области сделали шахматную доску гигантского размера. Ее установили в коридоре, и дети уже смогли сыграть в шахматы в воскресенье, 1 сентября.

Как сообщает сайт «Первого областного», размер доски 2 м × 2 м. Сами фигуры — около 50 см.

Кроме того, в школе открыли мемориальную доску имени первого губернатора области. Таким образом, школа имеет официальное название МОУ «Балканская средняя общеобразовательная школа имени Петра Сумина».

Агентство поясняет, что именно Петр Сумин в 2008 году инициировал строительство Балканской школы. В 2016 году она впервые открыла свои двери.

В августе сообщалось, что в ЗАТО Озерск Челябинской области построят большую ледовую арену. В торжественной церемонии закладки фундамента принял участие врио губернатора Алексей Текслер.