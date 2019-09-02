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Огромную шахматную доску сделали в школе в Челябинской области

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В школе Нагайбагского района Челябинской области сделали шахматную доску гигантского размера. Ее установили в коридоре, и дети уже смогли сыграть в шахматы в воскресенье, 1 сентября.

Как сообщает сайт «Первого областного», размер доски 2 м × 2 м. Сами фигуры — около 50 см.

Кроме того, в школе открыли мемориальную доску имени первого губернатора области. Таким образом, школа имеет официальное название МОУ «Балканская средняя общеобразовательная школа имени Петра Сумина».

Агентство поясняет, что именно Петр Сумин в 2008 году инициировал строительство Балканской школы. В 2016 году она впервые открыла свои двери.

В августе сообщалось, что в ЗАТО Озерск Челябинской области построят большую ледовую арену. В торжественной церемонии закладки фундамента принял участие врио губернатора Алексей Текслер.

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