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Торговый центр могут построить на месте Дворца культуры в Омске

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Власти Омска готовы отдать здание разрушающегося Дворца культуры имени Козицкого под строительство торгового центра. Об этом заявил «Коммерческим вестям» директор департамента имущественных отношений администрации города Дмитрий Махиня.

Площадь ДК превышает 5 тыс. кв. м. В бюджете есть средства на его охрану, а на восстановление объекта денег нет. Разработан проект муниципально-частного партнерства, согласно которому инвесторам предлагается вложить в дворец культуры не менее 200 млн рублей, передает ИА «Город55». Однако предприниматели не высказали интерес к сохранению ДК имени Козицкого. Власти готовы пойти навстречу бизнесу и рассмотреть любые варианты использования старого здания, в том числе торговый комплекс.

Ранее сообщалось, что в Омске за 3,7 млн рублей благоустроят Музейную улицу. Торги на проведение работ объявило городское управление дорожного хозяйства. Подрядчик обязан до 1 ноября 2019 года высадить на улице деревья, установить малые архитектурные формы и фонари. Площадь участка, выделенного для благоустройства, — около 0,4 га.

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