Колумбию сотрясла трагическая сенсация: левые партизаны, которые в 2016 году после 52-летней вооруженной борьбы против властей перешли, как казалось, к мирной жизни, — вновь взялись за оружие.

Объявил об этом лидер партизанского движения «Вооруженные революционные силы Колумбии» (FARC) Иван Маркес. На 32-минутном видеоролике он зачитывает заявление в присутствии двух других известных лидеров группировки, от воли которых зависел ход мирных переговоров с правительством, а сейчас — процесс возвращения партизан к мирной жизни. Всё это ставит под сомнение и без того хрупкое осуществление соглашений между партизанами и властями от 2016 года, за которые экс-президент страны Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира.

Маркес заверяет, что возвращение к вооруженной борьбе — «ответ на измену государства мирному соглашению». Он заявил, что руководство FARC будет искать партнерские отношения с Армией национального освобождения (ELN) — последней действующей в Колумбии к настоящему моменту небольшой левой партизанкой группировкой. FARC была некогда крупнейшей и старейшей партизанской силой в Латинской Америке. В ее рядах насчитывалось несколько десятков тысяч бойцов. В 2016 году тех, кто официально сложил оружие, было более 10 тыс. человек.

У нынешней информационной бомбы есть предыстория. В августе прошлого года Маркес перешел на подпольное положение. Его местонахождение неизвестно. Легальная политическая партия, которая была создана после 2016 года на основе FARC и сохранила ту же аббревиатуру, но с другим значением, дистанцировалась от Маркеса и исключила его из своих рядов. Заговорили о вероятности, что Маркес вновь возьмется за оружие. Он постоянно выступал против разоружения FARC, доказывая, что без этого партизаны не могут добиться в ходе мирного диалога своих политических целей и вытребовать обеспечение своей безопасности.

Второй акт этой политической драмы проистекал с середины мая. Тогда из-под ареста, где он пребывал с апреля 2018 года, на свободу вышел второй лидер FARC Хесус Сантрич. Американская юстиция обвинила его причастности к незаконной поставке 10 т кокаина в США. В мае Сантрича освободили по требованию особого судебного органа — Специальной юрисдикции ради мира (созданного для расследования преступлений в ходе национального вооруженного конфликта) — до окончательного определения Верховным судом страны решения по его делу. Всем было ясно, что его судьбу решает не столько Верховный суд Колумбии, сколько американцы. И спустя неделю после освобождения Сантрич тоже исчез, как и Маркес. Многие склонны связывать это с его опасением быть экстрадированным в США, где ему грозили бы десятки лет тюрьмы.

Мирные соглашения от 2016 года содержат положение, запрещающее выдачу членов FARC в третью страну. Согласно договоренностям, руководство группировки получило 10 депутатских мест в национальном парламенте. Однако пробуксовка реализации мирных соглашений, постоянные требования со стороны отдельных представителей общественности и политиков наказать партизан за участие в убийствах мирных граждан и военных не дают лидерам FARC никакой уверенности в собственной безопасности. Проще говоря, они не хотят за решетку. В колумбийском обществе опасались, что беглые лидеры распущенного формирования могут вновь вернуться к вооруженной борьбе. Внешне — под революционными лозунгами, а по сути — из-за отсутствия перспектив избежать тюремного заключения, будь то по причине причастности к наркобизнесу или по каким-то другим обвинениям, надуманным или реальным.

И вот наихудшие опасения реализовались. Проблема в том, что на Маркесе и Сантриче завязан весь процесс выполнения соглашений от 2016 года. Особенно в той их части, которая предусматривает инкорпорирование десятков тысяч бывших бойцов FARC в мирную жизнь Колумбии.

Теперь есть все основания полагать, что мирный процесс в Колумбии может пойти под откос. И не только в том смысле, что бывшие рядовые партизаны пополнят армию безработных. А в том смысле, что Сантрич и Маркес, обладающие безоговорочным авторитетом среди бойцов FARC, смогут убедить значительную их часть вернуться в сельву и возобновить вооруженную «борьбу против угнетателей, поработителей и предателей мирного процесса». К таковым лидеры партизан относят президента и правительство.

Президент Колумбии Иван Дуке уже поставил на беглых лидерах FARC печать преступников и объявил награду в 3 млн песо (около $860 тыс.) за информацию, которая будет способствовать их аресту. Это значит, что у них нет пути назад. И потому партизанская война почти неизбежна. Всё будет зависеть от того, смогут ли партизанские лидеры поднять своих рядовых бойцов к новой вооруженной борьбе.

Между тем заявление президента Колумбии показывает, что проблема с партизанами имеет трансграничную перспективу и потенциал перерасти в конфликт с Венесуэлой.

Дуке пообщался по телефону с самопровозглашенным президентом соседней страны Хуаном Гуайдо, который подыграл колумбийскому президенту. Гуайдо осудил «использование венесуэльской территории с целью возобновить партизанскую деятельность в Колумбии». Примечательно, что испанская El País, которая не испытывает симпатий к Мадуро, ссылается на некие данные разведки, которые указывают, будто отряды FARC и ELN могут находиться на территории соседней Венесуэлы.

Если эта информация получит развитие вне зависимости от ее правдивости, это внесет новый деструктивный элемент во внутренний конфликт в Венесуэле. От обвинения властей в поддержке колумбийских партизан до вторжения в Венесуэлу силами США и Колумбии — один шаг. Так или иначе, объявление левыми партизанами вооруженной борьбы против правительства Колумбии может открыть новую полосу кровопролития в стране и крайне опасно для стабильности в регионе в целом.

Автор — эксперт РИСИ

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