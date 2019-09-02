В Новой Москве двухлетний малыш ушел из дома по недосмотру родителей

Двухлетний мальчик из «новой Москвы», найденный на улице 29 августа, оказался там по недосмотру родителей. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы в понедельник, 2 сентября.

Ранее в СМИ сообщили, что инцидент произошел в поселке Фабрики имени 1-го Мая. Малыша бросили на пороге здания в Новомосковском административном округе столицы.

В пресс-службе пояснили, что прибывшие на место сотрудники скорой помощи осмотрели ребенка. Он оказался полностью здоров, без следов жестокого обращения на теле. Впоследствии выяснилось, что мальчик самостоятельно вышел из квартиры по недосмотру родителей.

Сейчас малыш находится с матерью, его жизни ничего не угрожает. Семья зарегистрирована в Подмосковье, но в данный момент временно проживает у родственников в «новой Москве». Семья является многодетной, а мать имеет третью группу инвалидности и временно не работает.

Работникам соцзащиты уже навещали эту семью после жалоб соседей. На момент проверки в квартире был беспорядок, требовался косметический ремонт.