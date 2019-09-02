Лидер Черногории осудил отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой

Глава Черногории Мило Джуканович выразил сожаление, что Польша не пригласила на мероприятия по поводу годовщины начала Второй мировой войны российскую сторону. Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет «Газета.ру» со ссылкой на RTCG.

Он отметил, что СССР сыграл огромную роль в победе над нацизмом.

1 сентября заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

По его словам, Варшава выбирала гостей на основании современных критериев и пригласила страны Евросоюза, НАТО и представителей «Восточного партнерства». Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в духе «исторической правды», при этом Россия якобы в этом не заинтересована.

30 августа бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса негативно отреагировал на решение властей страны не приглашать российского лидера Владимира Путина в Варшаву на праздничные мероприятия.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то, что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.