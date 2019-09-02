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В Индонезии могут отказаться от прямых выборов президента

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Фото: REUTERS/Antara Foto/Nyoman Budhiana
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Высшие политические круги Индонезии намерены добиться пересмотра конституции 1945 года и отказаться от прямых выборов президента. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Председатель совета народных представителей Бамбанг Соэсатио считает, что последние четыре раза, когда проводились выборы президента, показали только разобщенность общества и большое количество недостатков. Авторы инициативы (все из крупных индонезийских партий) заявили, что отказ от прямых выборов позволит парламенту более эффективно контролировать политику президента.

При этом политологи страны отметили, что отказ от системы прямых выборов закроет путь в политику для молодых и энергичных реформаторов, ярким примером которых является нынешний президент Индонезии Джоко Видодо, избранный в апреле 2019 года на второй срок.

На данный момент в стране важным требованием президентских выборов является то, что выдвигать кандидатов могут только партии (или коалиции партий), имеющие не менее 20% мест в Совете народных представителей или получившие 25% голосов в предыдущих выборах в Совет.

На практике эти условия устанавливают достаточно высокую планку для выдвижения, и вследствие этого, только кандидаты, поддерживаемые одной из основных партий, и, возможно, с несколькими небольшими партиями, смогут выполнить эти условия. Среди прочего, последствием этого требования, является строгое ограничение количества кандидатов, могущих выдвигаться на пост президента.

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