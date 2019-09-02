Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс в ходе переговоров в Польше обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

В ходе переговоров Пенс заявил, что американская администрация поддерживает народ Украины и решительно выступает за сохранение территориальной целостности страны, пишет RT.

Изначально в Варшаве планировалась встреча Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, однако тот отменил свой визит на мероприятия в честь 80-й годовщины Второй мировой войны из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан». 1 сентября Зеленский назвал прорывом итоги первого дня визита в Польшу.

В Варшаве 1 сентября проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. На них были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). России в списке гостей не оказалось.