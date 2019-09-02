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Американский дипломат рассказал об отношении США к интервенции в Венесуэлу

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Правительство США выступает против любой иностранной военной интервенции в Венесуэлу и не хотело бы, чтобы политический кризис в этой стране к ней привел. С таким заявлением выступил глава отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори в интервью газете «2001».

По его словам, американские власти желают мирного, политического и демократического решения сложившегося кризиса, которое соответствовало бы конституции южноамериканской страны.

Стори также указал, что на территории Венесуэлы якобы находятся российские, китайские и кубинские военные. «Они хотят, чтобы [президент Венесуэлы Николас] Мадуро оставался у власти», — цитирует дипломата ТАСС.

30 апреля в Венесуэле была предпринята очередная попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению Мадуро.

В ходе столкновений пострадало более 70 человек, не менее двух погибли. США поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо и покинуть страну. Однако попытка смены власти не завершилась успехом.

19 августа стало известно, что Трамп несколько раз предлагал советникам разместить военные корабли у берегов Венесуэлы, чтобы начать морскую блокаду республики.

20 августа глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что военно-морские силы страны готовы начать действия против Венесуэлы в случае, если возникнет такая необходимость. Позже он отметил, что военная интервенция в южноамериканскую республику не планируется.

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Ситуация у границ Венесуэлы
В Венесуэле продолжаются столкновения между оппозиционными демонстрантами и военными. После неудачной попытки доставить гуманитарную помощь из Колумбии ситуация на границе государств обострилась. Протестующие кидают в сторону военных булыжники, в ответ те распыляют слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями. Что происходит на границах государства, захваченного политическим кризисом, — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra
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Ситуация у границ Венесуэлы
Бойцы национальной гвардии Венесуэлы в понедельник, 25 февраля, открыли огонь для разгона участников акций протеста на мосту имени Симона Боливара. Столкновения происходили на границе с Колумбией
Фото: REUTERS/Marco Bello
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Ситуация у границ Венесуэлы
Демонстранты требуют разрешить ввоз гуманитарной помощи в страну. Два дня назад через закрытые границы попытались ввезти два грузовика с гумпомощью, однако по дороге они были забросаны «коктейлями Молотова». В правительстве Венесуэлы назвали произошедшее провокацией
Фото: REUTERS/Marco Bello
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Ситуация у границ Венесуэлы
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что власти страны не отдавали приказа уничтожать грузовики. Венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что гуманитарный груз из Бразилии состоял из просроченных продуктов и медикаментов из США
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
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Ситуация у границ Венесуэлы
Во время беспорядков пострадали сотни людей, в том числе граждане Колумбии. Колонну с гуманитарной помощью отправил из колумбийского города Кукута самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо. После случившегося Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Ситуация у границ Венесуэлы
Другой грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии также не смог въехать на территорию страны. Водитель смог доехать лишь до места, где было выставлено оцепление. После он развернулся и поехал обратно в Бразилию.
Фото: Global Look Press/dpa/Rafael Hernandez
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Ситуация у границ Венесуэлы
Президент Мадуро обвинил США в попытке развязать войну в Латинской Америке руками демонстрантов. По словам главы государства, Вашингтон намерен получить венесуэльскую нефть и готов развязать войну ради этой цели
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Ситуация у границ Венесуэлы
МИД Венесуэлы обвиняет США в попытке незаконного вторжения под видом доставки гуманитарной помощи. Одновременно с этим Вашингтон расширил санкции против политиков страны. Вице-президент США Майк Пенс пообещал, что изоляция коснется тех граждан страны, которые будут поддерживать правящий режим.
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Ситуация у границ Венесуэлы
Правительство Венесуэлы не намерено пропускать через границы грузы, отправленные для оппозиции. Посол Венесуэлы в России заявил, что власти страны приняли гуманитарную помощь от России — около 7 т медикаментов
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Ситуация у границ Венесуэлы
Президент Мадуро призывает американские власти не вмешиваться в дела Боливарианской Республики. По его словам, страна способна самостоятельно решить свои проблемы и справиться с возникшим политическим кризисом
Фото: REUTERS/Marco Bello
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Ситуация у границ Венесуэлы
Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, находится в Колумбии, несмотря на запрет на выезд с территории Венесуэлы. Там он принят участие в саммите страны Группы Лимы, куда, по его словам, вошла Венесуэла. Во время встречи Майкл Пенс заверил Гуайдо, что США продолжит поддерживать его
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Ситуация у границ Венесуэлы
Одновременно американцы настаивают на том, чтобы союзники заморозили зарубежные активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA и передали их лидеру оппозиции Хуану Гуайдо
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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