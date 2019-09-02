Американский дипломат рассказал об отношении США к интервенции в Венесуэлу

Правительство США выступает против любой иностранной военной интервенции в Венесуэлу и не хотело бы, чтобы политический кризис в этой стране к ней привел. С таким заявлением выступил глава отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори в интервью газете «2001».

По его словам, американские власти желают мирного, политического и демократического решения сложившегося кризиса, которое соответствовало бы конституции южноамериканской страны.

Стори также указал, что на территории Венесуэлы якобы находятся российские, китайские и кубинские военные. «Они хотят, чтобы [президент Венесуэлы Николас] Мадуро оставался у власти», — цитирует дипломата ТАСС.

30 апреля в Венесуэле была предпринята очередная попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению Мадуро.

В ходе столкновений пострадало более 70 человек, не менее двух погибли. США поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо и покинуть страну. Однако попытка смены власти не завершилась успехом.

19 августа стало известно, что Трамп несколько раз предлагал советникам разместить военные корабли у берегов Венесуэлы, чтобы начать морскую блокаду республики.

20 августа глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что военно-морские силы страны готовы начать действия против Венесуэлы в случае, если возникнет такая необходимость. Позже он отметил, что военная интервенция в южноамериканскую республику не планируется.