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Принципиальное соперничество: в Москве встретились «Зенит» и «Спартак»

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Футболисты петербургского «Зенита» обыграли на выезде московский «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча прошла в воскресенье, 1 сентября, на столичном стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 41-й минуте единственный гол за весь матч забил Юрий Жирков.

В итоге «Зенит» набрал 17 очков и теперь делит лидерство в таблице чемпионата России с «Ростовом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками занимает шестую строчку списка.

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