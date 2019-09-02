Принципиальное соперничество: в Москве встретились «Зенит» и «Спартак»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли на выезде московский «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча прошла в воскресенье, 1 сентября, на столичном стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 41-й минуте единственный гол за весь матч забил Юрий Жирков.

В итоге «Зенит» набрал 17 очков и теперь делит лидерство в таблице чемпионата России с «Ростовом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками занимает шестую строчку списка.