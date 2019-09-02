Акулы «охраняют» «остров сокровищ» от кладоискателей

До сокровищ посреди Тихого океана не добраться — охрана хорошая. Акулы окружили остров Кокос, кладоискатели не могут подобраться.

По легенде, в этих краях на дне затеряна золотая статуя Девы Марии и драгоценности. Общая стоимость клада — примерно $1 млрд.

Около 150 лет назад здесь уже находили небольшую часть сокровища.