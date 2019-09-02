Ректор ВГИКа рассказал о национальных особенностях кино

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев поделился мнением о традициях в кино.

«Убежден, что ВГИКу нужно сохранять традиции и ни в коем случае не забывать про инновации — в кино пришли новейшие технологии», — сказал Малышев «Известиям». При этом он отметил, что «тут баланс должен быть».

«Только на одних традициях потихоньку станешь ортодоксом. Если их забыть и увлечься только одними инновациями, потеряем национальные особенности кино», — уверен он.

По словам главы университета, сегодня молодые режиссеры в основном снимают дипломные короткометражки о 90-х годах. «Это их детство, его и осмысливают», — указал Малышев.

«Сумасшедшее, дикое время было, беззаконие. Поэтому когда власть ругают, я своим товарищам говорю: «Ребята, мы забыли, что прошли». Сейчас тоже есть недостатки, но те годы — ужас. К счастью, пережили, дай Бог, чтобы не повторилось», — добавил ректор.

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