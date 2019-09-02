Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные регионального МЧС, при падении большегруза в одном из легковых автомобилей погибли три человека, а в другом — один. Пострадавшие — ребенок 11 лет и водитель фуры — оперативно госпитализированы.

В тоже время пресс-службе ГУ МВД по региону сообщает, что в ДТП участвовало четыре автомобиля. По их данным, водитель иномарки Nissan, который двигался в сторону Воронежа, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с МАЗом. От удара грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с Citroën и Opel, также следовавшими в направлении Воронежа.

В числе погибших водитель Nissan, водитель Citroen и два его пассажира. Устанавливаются все детали аварии.

Ранее эксперты назвали города России, в которых чаще всего случаются ДТП, после которых автомобиль нельзя восстановить. Самым опасным для водителей оказался город Темрюк в Краснодарском крае. Также в лидерах Челябинск, Липецк и Воронеж.