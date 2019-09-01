Ученые объяснили сложности в споре с женщинами

Ученые из Каролинского института (Швеция) заявили, что женщин практически невозможно переспорить из-за хорошо развитой у них эпизодической памяти. По словам исследователей, они лучше запоминают разные детали и могут припомнить их во время дискуссии.

Для того чтобы выявить различия в когнитивных способностях у мужчин и женщин, специалисты проанализировали 617 научных работ, опубликованных с 1973 по 2013 год.

«Результаты исследования показали, что у женщин есть преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить», — цитирует одного из авторов исследования Мартина Асперхольма Daily Mail.

По словам ученых, женщины намного лучше запоминают события в своей жизни, в том числе конкретные даты, время и обстоятельства, что может значительно помочь в споре. При этом мужчины лучше запоминают пространственную информацию. В качестве примера ученые привели то, что последним проще запомнить путь к своей машине.

В апреле Всемирная организация здравоохранения рассказала, почему мужчины живут меньше женщин. Согласно одному из выводов, женщины дольше остаются здоровыми.