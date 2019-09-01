Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге

Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена». Исполнители расположились на трибунах, а оркестр из 8,1 тыс. музыкантов — на поле.

Подготовкой к событию и дирижированием занимался музыкальный редактор современного исполнения гимна России Павел Овсянников. Акция стала самым массовым в истории живым исполнением российского гимна: судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал попытку установить рекорд в категории «Самый большой оркестр».

Как пишет «Российская газета», для участия в акции прибыли россияне из 85 регионов страны. Накануне состоялась генеральная репетиция исполнения.

В этом году мелодии, написанной Александром Александровым, исполняется 75 лет. За эти годы слова неоднократно менялись, но музыка оставалась прежней.