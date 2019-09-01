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Трамп заявил о намерении посетить Польшу в ближайшее время

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время посетить Польшу. Об этом он заявил во время пресс-конференции у Белого дома в воскресенье, 1 сентября.

«Я с нетерпением жду, что буду там скоро. <...> Мы любим наших польских друзей», — цитирует американского лидера ТАСС.

1 сентября в Варшаве проходили памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила Трампа на торжества, однако он в последний момент отменил поездку в связи с ураганом «Дориан», который приближается к штату Флорида. Вместо Трампа США представлял вице-президент Майк Пенс.

В тот же день в польской столице прошел митинг против участия представителя США в мероприятиях. По мнению организаторов акции, представители американской администрации не имели права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как США не соблюдают права человека.

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