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Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Синод Константинопольской церкви передал русские приходы во Франции в ведение митрополита Галльского Эммануила, говорится в решении синода.

Отмечается, что синод решил предоставить «увольнение из патриархата Вселенского патриаршего трона» правящему архиерею западноевропейского экзархата русских приходов, архиепископу Хариупольскому Иоанну. Он окончательно освобождается от ответственности за приходы русской традиции в Западной Европе, передает «РИА Новости».

В ноябре 2018 года Священный синод Вселенского патриархата принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе. В Константинополе объяснили это желанием «укрепить связи с архиепископией русских приходов».

В связи с этим Русская православная церковь предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Спустя месяц Священный синод РПЦ принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии.

Отношения между Московским и Константинопольским патриархатами обострились в начале октября прошлого года после решения последнего предоставить автокефалию неканонической православной церкви на Украине.

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