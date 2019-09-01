Названа сфера с самыми высокими зарплатами в России

Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий. Так, в Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают зарплаты до 250 тыс. рублей в месяц, говорится в результатах исследования SuperJob.

При этом в Санкт-Петербурге программисту Java предлагают доход до 220 тыс. рублей в месяц, в Екатеринбурге за такую работу готовы платить 120–150 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде ведущему программисту 1С предлагают 90–110 тыс. рублей.

Подобный уровень дохода предлагают разработчикам с опытом работы более трех лет, ранее задействованным в крупных проектах, отмечает «Российская газета». По данным экспертов, зарплаты программистов выше всего в компаниях, специализирующихся на разработке программного обеспечения, и финансовом секторе.

Ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. По мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.