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Пенс высоко оценил отношения США и Украины

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Фото: facebook.com/Fox News
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Отношения между США и Украиной в настоящий момент прочнее, чем когда-либо. Такое заявление сделал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в польской столице Варшаве в воскресенье, 1 сентября.

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«Мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вопросах вашей безопасности, территориальной целостности, в том числе относительно законных требований Украины на Крым», — приводит слова вице-президента США ТАСС.

Также Пенс и Зеленский обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области энергетики и территориальной безопасности.

«Мы будем и дальше оставаться рядом и поддерживать народ Украины, в частности, в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая и Крым», — заверил американский вице-президент.

Помимо этого в ходе разговора Пенс от имени американского лидера Дональда Трампа передал Зеленскому поздравления с «очень сильным стартом» в качестве президента страны. Он добавил, что Зеленский добился прогресса в выполнении Минских соглашений.

Ранее 1 сентября Владимир Зеленский во время беседы с Пенсом рассказал, что планирует в течение первого года президентства провести в стране все главные реформы, а также заявил о своей вере в достижение мира в Донбассе.

1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. На них были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). России в списке гостей не оказалось.

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