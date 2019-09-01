Медведев поздравил работников нефтегазовой отрасли с праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, который отмечается 1 сентября. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Ваша отрасль имеет для России особое, стратегическое значение. От нее напрямую зависит энергетическая безопасность страны, укрепление и рост экономики, реализация национальных проектов, а значит, улучшение жизни миллионов людей», — отметил премьер.

Медведев добавил, что российские нефтегазовые компании успешно развиваются и активно привлекают инвестиции, в строй вводятся новые мощности по добыче и переработке углеводородов, осваиваются перспективные месторождения, в том числе в Арктике и на континентальном шельфе.

Всё это стало возможно благодаря труду многим поколений работников, которым отрасль обязана своими достижениями.

Премьер подчеркнул, что сегодня особое внимание уделяется повышению эффективности экологического контроля, что помогает сохранить природу.

«Ваш самоотверженный труд — это богатые традиции и опыт, настоящий профессионализм, мужество и преданность своему делу. Ваша деятельность заслуживает самой высокой оценки, а ее результаты ощущаются в масштабах всего государства», — указал Медведев, пожелав работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.