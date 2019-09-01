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Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой. Об этом в воскресенье, 1 сентября, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их может реально заинтересовать по известным событиям. Решение — за ними», — цитирует Борисова «Интерфакс».

29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом он заявил после того, как посетил авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском вместе с президентом России Владимиром Путиным. Уже тогда турецкий лидер интересовался возможностью покупки истребителей Су-57. 30 августа Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57.

В июле США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству F-35 в середине июля. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм тогда заявила, что американский истребитель не может сосуществовать с «российской платформой сбора разведданных», подразумевая зенитно-ракетную систему С-400.

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