Один человек умер в отеле в американском Сан-Хосе

В США погиб один человек, восемь пострадали в отеле класса люкс Fairmont в Сан-Хосе. Трагедия произошла по вине постояльца, который решил покончить с жизнью. Гости отеля почувствовали сильный химический запах. По словам очевидцев, было сложно дышать и сильно кружилась голова. Из-за ЧП пришлось эвакуировать четыре этажа здания. Полиция нашла тело женщины, ее смерть расследуется как самоубийство.