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В ДНР заявили об уничтожении беспилотников ВСУ у линии соприкосновения

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Силы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили об уничтожении двух беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) вблизи линии соприкосновения. Об этом в воскресенье, 1 сентября, пишет «Донецкое агентство новостей».

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По данным ополченцев, утром бойцы ВСУ дважды обстреляли из минометов поселок шахты 6/7 в Горловке и село Коминтерново.

«В ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские БПЛА, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. Они были уничтожены нашими силами ПВО и упали в «серой зоне», — говорится в сообщении.

Как утверждают в ДНР, за сутки украинские силовики 37 раз нарушили перемирие, объявленное 21 июля. Под обстрел также попали поселки шахты Трудовская, Александровка, имени Гагарина, а также Ясиноватая, Доломитное, Зайцево и Гольмовский, села Ленинское, Дзержинское и Заиченко.

Накануне в Народной милиции ДНР сообщили о резком увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ, что «ставит под угрозу срыва достигнутые в Минске договоренности о перемирии», пишет «РИА Новости».

Ранее украинские силовики уже использовали беспилотники для нанесения ударов. Так, 30 августа бойцы ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив при помощи БПЛА одну гранату.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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