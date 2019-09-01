Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги

Немец Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги. Юноше 16 лет, а длина стопы у него 35 см. Во всей Германии нет подходящей для него обуви, приходится делать на заказ. В спортивные секции не берут, а сам Ларс шутит: «И с автошколой будут проблемы».