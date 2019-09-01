Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки

По новым правилам перевозки в США, в самолет можно брать любое животное. Пассажирка American Airlines так и сделала — взяла с собой своего пони. Полет из Чикаго в Омаху длился около 1,5 часа. Всё это время лошадка мирно спала на коленях у хозяйки. СМИ: женщина взяла с собой пони на борт для моральной поддержки.