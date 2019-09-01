Президентское кадетское училище открыли в Кемерово

Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ. По его словам, подобные учебные заведения — базовые площадки для формирования патриотического сознания у молодых людей, а также развития в них учебного и спортивного потенциала.

«В рамках дополнительного образования ребята будут познавать робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие самые перспективные направления науки и техники», — пояснил он.

Отмечается, что воспитанники училища уже получили индивидуальные ноутбуки для занятий информационными технологиями. Кабинеты физики, химии и оборудовали для параллельных занятий по теории и практике дисциплин, а заведующим физической подготовкой кадетов будет заниматься олимпийский чемпион в командных соревнованиях в рапире 2016 года Артур Ахматхузин.

Ранее 30 августа стало известно, что в Орле до конца 2019 года откроют центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Созвездие Орла». Учить воспитанников учреждения будут ведущие педагоги региона, а весь образовательный процесс будет поделен на десять двухнедельных смен.