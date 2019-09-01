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В магазине в Кемерово нашли обломок иглы от шприца в мясе

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Фото: соцсети
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Жительница Кемерово нашла предмет, похожий на обломок иглы от шприца, в мясе, купленном в одном из магазинов города. Об этом в воскресенье, 1 сентября, пишет РЕН ТВ со ссылкой на группу «6 рукопожатий Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, предмет был найден в куске маринованной для шашлыка свинины.

4 июля мясо липецких предприятий оказалось заражено кишечной палочкой. Микроорганизмы были обнаружены в свинине и говядине. Исследования 14 образцов мяса провели сотрудники отдела микробиологических исследований Липецкой испытательной лаборатории.

В частности, в пробах охлажденной свинины и говядины нашли мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и бактерии группы кишечной палочки. В свинине, ко всему прочему, обнаружили листерии.

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