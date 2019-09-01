Фестиваль уличного кино прошел в Москве

Единственный в 2019 году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино прошел в Москве. В амфитеатре парка «Зарядье» показали 10 лучших короткометражек страны. Участников конкурсного показа выбирали из тысячи со всей России.

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