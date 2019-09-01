Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в немецком Эссене
Более 20 человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении стены на концерте в немецком Эссене. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила телерадиокомпания WDR.
«По обновленной информации пожарной службы, два человека получили тяжелые травмы, еще 21 — легкие», — говорится в сообщении.
Обрушение произошло по причине плохой погоды. В общей сложности, как уточняется, на музыкальном мероприятии присутствовало порядка 20 тыс. человек.
В результате инцидента был приостановлен концерт рэп-исполнителей Casper и Marteria, переедет телеканал RT.
9 ноября 2018 года солист украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк провалился под сцену во время концерта в Луцке.