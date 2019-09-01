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Григорий Дрозд прокомментировал победу боксера Поветкина

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский боксер, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, что переживал за боксера Александра Поветкина и заявил, что тот отлично смотрелся на ринге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По его словам, у Поветкина был не самый простой соперник, а сам боксер около года не выходил на ринг после последнего боя. Он также отметил, что россиянину не хватало точного удара, но при это назвал победу Поветкина достойной.

30 августа российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завоевал пояс WBA International. Он победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне единогласным решением судей.

В послужном списке 39-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Хьюи Фьюри — двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем версиям Тайсона Фьюри.

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